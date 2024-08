Die Pokémon-Weltmeisterschaften bleiben für die Events 2025 und 2026 in Amerika

HQ

Während man vielleicht denkt, dass eine Weltmeisterschaft impliziert, dass sie überall auf der Welt stattfinden kann, hat sich The Pokémon Company für die nächsten zwei Pokémon World Championships dagegen entschieden.

Jetzt, da die Veranstaltung 2024 abgeschlossen ist und die Veranstaltung in den Vereinigten Staaten auf Hawaii stattfindet, wurden auch die Austragungsorte für 2025 und 2026 bestätigt, und sie werden beide in den USA bleiben. Beide werden sich für einen Standort an der Westküste entscheiden, da der Standort 2025 das kalifornische Anaheim (im Wesentlichen ein Teil von Los Angeles) sein wird und der Standort 2026 die Küste hinauf führen und in Kalifornien bleiben wird, um sich in San Francisco niederzulassen.

Wir haben noch keine Termine für beide Veranstaltungen und auch keine festen Veranstaltungsorte, aber wir werden zweifellos in den kommenden Monaten mehr darüber erfahren.