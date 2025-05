Die Pokémon-Serie nähert sich der 500-Millionen-Marke

The Pokémon Company hat seine Verkaufszahlen aktualisiert, und das fast 30 Jahre alte Franchise nähert sich einem wichtigen Meilenstein. Insgesamt wurden inzwischen 489 Millionen Spiele verkauft, und mit Pokémon-Legenden: Z-A am Horizont ist es nicht weit hergeholt, sich vorzustellen, dass die Serie in naher Zukunft die Marke von 500 Millionen Einheiten überschreiten wird. Diese Idee wird durch die Tatsache unterstützt, dass allein im vergangenen Jahr 9 Millionen Spiele verkauft wurden – obwohl in dieser Zeit kein neuer Titel veröffentlicht wurde. Die letzten Veröffentlichungen, Pokémon Karmesinrot/Purpur, hatten bis März dieses Jahres 26,79 Millionen verkaufte Exemplare erreicht.

Aber es sind nicht nur die Spiele, die aus den Regalen fliegen. Das Pokémon-Sammelkartenspiel ist mit über 75 Milliarden produzierten Karten nach wie vor sehr beliebt.