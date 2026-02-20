Die Pokémon-Firma kündigt besondere 30-Generations-Pokémon-Geschenke für nächste Woche an

HQ

Pokémon-Fans klammern sich fest an ihre wildesten Träume und größten Hoffnungen und beten, dass ihr lokaler Delibird ihnen die Geschenke bringt, die sie sich wünschen, denn es ist wieder Zeit, groß zu träumen für ein neues Pokémon-Geschenk. Dieser Film scheint etwas Besonderes zu werden, denn die Pokémon-Firma möchte, dass wir gemeinsam 30 Jahre Fangen, Kämpfen und Tausch unserer Lieblings-Taschenmonster feiern.

Es ist kein Geheimnis, dass die jüngsten Pokémon Presents einige Fans, die sich große Ankündigungen wünschten, etwas enttäuscht haben, aber dies scheint die perfekte Gelegenheit für Pokémon zu sein, uns wirklich zu beeindrucken. Da es drei Jahre her ist, seit Scarlet and Violet herauskam, und es 30-jähriges Jubiläum ist, gibt es große Hoffnungen, dass die nächste Generation von Pokémon-Spielen enthüllt wird. Wir werden wahrscheinlich auch die üblichen Neuigkeiten zu Pokémon Unite, Pokémon Masters EX, Pokémon Sleep, Pokémon GO und den anderen äußerst beliebten Spielen erhalten, die regelmäßig Updates erhalten.

Am Ende der Präsentation hast du bereits ein (relativ neues) Pokémon-Spiel zum Spielen, da der Switch-Port von Pokémon FireRed und LeafGreen als reine Download-Option für £16,99/$19,99 erhältlich sein wird. Da diese potenzielle Überraschung bereits enthüllt wurde, hoffen wir, dass es für die Hauptpräsentation deutlich größere Karten für Pokémon gibt. Sie beginnt am Freitag, dem 27. Februar, um 14:00 GMT/15:00 MEZ.