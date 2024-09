Die Pogues haben in der vierten Saison von Outer Banks ' alles zu verlieren

HQ

Nach einigen Staffeln als sehr junge Leute werden die Pogues aus Netflix' Outer Banks endlich etwas älter, um besser die tatsächlichen Alter der Schauspieler widerzuspiegeln. Dies wird in der kommenden vierten Staffel der Serie deutlich, die das Leben der Darsteller beleuchtet, jetzt wo sie eine Menge verloren geglaubten Goldes erworben haben und tatsächlich alles zu verlieren haben.

Outer Banks: Staffel 4 wird am 11. Oktober auf Netflix debütieren, ursprünglich mit dem ersten Teil, bevor der zweite Teil für den 7. November aufgehoben wird. Um einen Eindruck davon zu bekommen, was diese Saison den Fans bieten wird, schaut euch den neuen Trailer unten an.