Die Plug-In-Lampe von Pedestal ist ideal für diejenigen, die eine Lichtquelle in der Nähe benötigen

HQ

Wir haben uns mehr Mühe gegeben, eine Reihe von Lifestyle-Produkten und Gadgets im Rahmen unserer Videoserie Quick Look abzudecken und zu testen. Das neueste Gerät, mit dem wir diese Bemühungen erweitern, ist eine in Dänemark entwickelte Beleuchtungslösung von Pedestal.

Wir haben unsere Handschuhe auf dem Plug-In Lamp und seinem separaten Power Base Ständer. Dieses Beleuchtungssystem ist so konzipiert, dass es einfach angeschlossen und in eine verfügbare Steckdose in Ihrem Haus gesteckt werden kann, sodass Sie eine Lichtquelle überall dort erhalten, wo Sie sie am dringendsten benötigen.

Mit einem sehr einfallsreichen Design können Sie sich unten die neueste Folge von Quick Look ansehen, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gerät in voller Länge teilt.