Die PlayStation Plus-Spiele für April scheinen eine großartige Mischung zu sein

Sony beschloss, uns Anfang zwei Wochen gute Nachrichten zu geben, als sich das Unternehmen mit dem Dead by Daylight-Entwickler Behaviour Interactive zusammengetan hat, um anzukündigen , dass Meet Your Maker eines der "kostenlosen" Spiele von PlayStation Plus Essential sein wird, wenn es am 4. April startet, aber das ist nicht das einzig Aufregende, was uns am Dienstag erwartet.

Das gesamte PS Plus Essential-Line-Up für April wurde jetzt enthüllt, und die Spiele, die zu Meet Your Maker gehören, sind Sackboy: A Big Adventure und Tails of Iron. Zwei sehr gute und lustige Spiele zusammen mit einem, das eine gute Vorschau hat, also halte mich zufrieden. Diese ersetzen Battlefield 2042, Minecraft Dungeons und Code Vein, die Sie weiterhin kostenlos als Teil Ihres Abonnements einlösen können.