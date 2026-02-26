Die PlayStation Plus-Spiele von March umfassen Monsterjägen, Golf und Schleimfarmen

HQ

Suchen Sie nach ein paar neuen Spielen für diesen März? Wenn Sie ein PlayStation Plus-Abo haben, selbst nur ein einfaches Essential-Abonnement, können Sie bald vier Spiele über den Dienst herunterladen.

Nach einem ordentlichen Februar wurden die PS Plus-Spiele im März vorgestellt, und es gibt einige vielversprechende Projekte, die es geschafft haben.

Zum einen kann jeder, der die Links besuchen möchte, PGA Tour 2K25 herunterladen, aber wenn dir das zu langsam ist, ist Monster Hunter Rise vielleicht besser geeignet. Ansonsten kannst du dich entspannen und ein einfaches Leben in Slime Rancher 2 genießen oder in ein Fantasieland reisen und die Gold Road Collection von The Elder Scrolls Online erleben.

Es versteht sich von selbst, dass es im März eine ziemlich abwechslungsreiche Auswahl an Spielen gibt, die du ab dem 3. März zu deiner Sammlung hinzufügen kannst. Vergesst nicht, bis dahin die Februar-Spiele zu ergattern, die noch ein paar Tage verfügbar bleiben.