Die PlayStation Plus-Spiele sind mit Stray, EA Sports WRC und TABS im November sehr vielfältig

HQ

Dieser Monat ist für PlayStation Plus-Mitglieder absolut fantastisch, denn jeder kann Alan Wake 2, Cocoon und Goat Simulator 3 kostenlos herunterladen und spielen. Sie können dies weiterhin tun, aber nur, wenn Sie sie vor Dienstag zu Ihrer Sammlung hinzufügen. Dann kommt ein neues Trio an Freispielen.

Es sollte nicht besonders überraschend sein zu hören, dass die kommenden PS Plus Essential-Spiele nicht so beliebt sind wie die dieses Monats, aber ich kann mich zumindest für eines davon verbürgen. Denn die PlayStation Plus Essential-Spiele, die am Dienstag erscheinen, sind Stray, EA Sports WRC und Totally Accurate Battle Simulator.

Sowohl Marie als auch ich mögen Stray, Petter ist wirklich enttäuscht von EA Sports WRC und "TABS" ist auf Steam immer noch überwältigend positiv, so dass dieses nächste Trio sowohl in Bezug auf die Qualität als auch auf die Genres Abwechslung bieten wird. Sie können alle kostenlos Ihnen gehören, solange Sie irgendwann zwischen dem 4. November und dem 1. Dezember "Zur Bibliothek hinzufügen" auswählen.