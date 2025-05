Die PlayStation Platinum Trophy von Balatro wurde nur von 0,1 % der Spieler erworben.

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass es in erster Linie eine Herausforderung ist, Balatro zu schlagen, ganz zu schweigen davon, alles im Spiel zu tun und die Platinum Trophy zu erwerben, wenn du ein PlayStation-Benutzer bist. Tatsächlich ist dies eine so seltene und schwierige Aufgabe, dass nur 0,1 % der Spieler es jemals geschafft haben, den Preis zu ergattern, und einer dieser wenigen Leute ist die Person hinter dem Design der PS4 und PS5.

Ja, Mark Cerny ist ein Balatro Platinum Besitzer, was der leitende Systemarchitekt den Fans in einem Beitrag auf X verriet. Cerny nutzte die Gelegenheit auch, um den Aufwand zu erklären, der in den Erwerb der Auszeichnung gesteckt wurde, indem er Folgendes feststellte:

"Nach sieben Monaten und Hunderten von Stunden bin ich stolz darauf, zu den 0,1% der Spieler zu gehören, die Platin am Balatro erreicht haben! Ein großes Lob an @LocalThunk für das unglaublich tiefgründige Gameplay".

Wenn du daran interessiert bist, diesen Trophy zu ergattern (oder den gesamten Gamerscore auf Xbox zu bekommen), kannst du die vollständige Trophy Liste gemäß PSN-Profilen hier finden, wo festgestellt wird, dass die Auszeichnung von 1,74% der Spieler erreicht wurde, was höher ist als Cernys Zahl, aber immer noch sehr, sehr niedrig und selten.