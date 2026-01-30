Die PlayStation 6 könnte viel später erscheinen als bisher erwartet

HQ

In mehreren Fällen haben verschiedene Branchenvertreter auf eine Veröffentlichung der PlayStation 6 irgendwann im Jahr 2027 hingewiesen, doch es könnte sich herausstellen, dass dies ziemlich weit davon entfernt ist – zumindest wenn man dem Analysten David Gibson Glauben schenkt, da er einen eigenen Bericht über Sonys Leistung im dritten Quartal veröffentlicht hat.

Er ist außerdem Senior Analyst bei MST Financial und glaubt, feststellen zu können, dass ein PlayStation-6-Start deutlich weiter entfernt ist als zunächst angenommen.

Er sagt, dass der Start "wahrscheinlich länger verzögert wird, als viele erwartet hatten", gibt jedoch keine Schätzung dafür ab, wann dies stattfinden könnte. Wir gehen jedoch davon aus, dass, wenn er Recht hat, der Start über 2027 hinaus verschoben wird.

Es ist auch möglich, dass Sony derzeit die Komponentenpreise sehr genau betrachtet, was Konsolenstarts in diesem Umfang besonders herausfordernd machen würde.