Die PlayStation 5 verkauft sich weiterhin mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit und hat jetzt mehr Einheiten ausgeliefert als jede Xbox je

Wenn ihr einen Beweis dafür benötigt, dass Sony und Microsoft beim Verkauf von Videospielkonsolen auf sehr unterschiedlichen Ebenen arbeiten, ist der neueste Finanzbericht von Sony ein guter Ort, um nachzusehen.

Die jüngsten Quartalsdaten bestätigen, dass die PS5 im zweiten Quartal des Geschäftsjahres zusätzliche 3,9 Millionen Einheiten ausgeliefert hat, was mit ein wenig groben Berechnungen nun dazu führen sollte, dass die Konsole bei rund 84,2 Millionen Einheiten liegt.

Zum Vergleich: Das reicht aus, um die PS5 zur neuntmeistverkauften Videospielkonsole aller Zeiten zu machen, ein paar Millionen weniger als die PS3 (da Weihnachten vor der Tür steht, wird dieser Rekord sicherlich nicht lange halten...) und sogar noch vor der meistverkauften Xbox aller Zeiten, der Xbox 360, die während ihrer Lebensdauer rund 84 Millionen Einheiten verkaufte.

Wir sollten jedoch nicht erwarten, dass die PS5 in der ewigen Bestenliste für einige Zeit viel weiter nach oben springen wird, denn auf dem siebten Platz liegt die Wii mit etwas mehr als 101 Millionen verkauften Einheiten. Während Sony im dritten Quartal des Geschäftsjahres (dem Quartal, das Weihnachten einschließt) tendenziell einen Zustrom von Verkäufen verzeichnet, wurden im dritten Quartal des letzten Jahres fast 10 Millionen Einheiten verschoben, so dass es noch einige mehr bewegen müsste, wenn es beabsichtigt, die Wii von ihrer Stufe zu verdrängen und bis zum Ende dieses Geschäftsjahres eine 100 Millionen verkaufte Konsole zu werden.