Die PlayStation 5-Verkäufe haben die lebenslangen Verkäufe der PlayStation 3 in den USA übertroffen

HQ

Circana-Analyst Mat Piscatella verfolgt die Spieleverkäufe in den USA schon länger als jeder andere und hat einen fast vollständigen Einblick in alle Zahlen. Für diejenigen, die die vollständigen Daten haben wollen, kostet es natürlich Geld, aber jeden Monat teilt er aggregierte Informationen und Diagramme.

Gestern war es an der Zeit, alle Daten für September zu präsentieren, und in diesem Zusammenhang hatte er noch ein kleines Schmankerl zu bieten. Es stellt sich heraus, dass die PlayStation 5 im Laufe des Monats einen spektakulären Meilenstein erreicht hat: "Die PlayStation 5 hat nun die PlayStation 3 in Bezug auf die lebenslange installierte Basis übertroffen."

Die PlayStation 3 ist Sonys bisher am schlechtesten verkaufte reguläre Konsole und verkauft nur etwas mehr als halb so viele Einheiten wie ihr Vorgänger, die PlayStation 2, was wahrscheinlich auf die harte Konkurrenz durch die Xbox 360 zurückzuführen ist, mit der sie während der gesamten Generation Kopf an Kopf lag, sowie die äußerst beliebte Wii.

Die Konsole wurde 2006 veröffentlicht und 2013 durch die PlayStation 4 abgelöst – wurde aber natürlich auch danach noch einige Jahre weiter verkauft. Auch wenn die PlayStation 5 noch nicht einmal fünf volle Jahre auf dem Markt ist, hat sie ihr älteres Familienmitglied bereits übertroffen. Beeindruckend und wohlverdient.