Die PlayStation 5 und ihr DualSense sehen mit der neuen Chroma Collection glänzender aus als je zuvor

Während des letzten State of Play kündigte Sony eine neue Reihe von Abdeckplatten und einen DualSense-Controller für die PlayStation 5-Reihe an. Für PS5 wird es drei neue Farben geben, die offiziell Chroma Pearl, Chroma Indigo und Chroma Teal heißen.

Chroma Pearl ist weiß mit Anklängen von Rosa. Chroma Indigo wechselt zwischen Blau und Lila und Chroma Teal zwischen mehreren Grüntönen.

Wie bei jeder PS5-Abdeckplatte wird jede separat für 64,99 $ / 64,99 € verkauft und kann leicht ausgetauscht werden. Vorläufig werden sie nur für PS5 Slim verfügbar sein, nicht für PS5 Pro.

Der DualSense Controller kann jedoch auf jedem PS5-Modell verwendet werden und kostet 69,99 £ / 79,99 €.

Die Vorbestellungen beginnen am 3. Oktober direct.playstation.com, und Chroma Pearl und Chroma Indigo werden am 7. November 2024 veröffentlicht. Die Chroma Teal-Reihe von Abdeckplatten und DualSense wird am 23. Januar 2025 auf den Markt kommen.

Diese Farben und ihre glänzenden Oberflächen werden in Ihrem Wohnzimmer unglaublich gut aussehen. Hoffen wir nur, dass sie nach einer Weile nicht zu schmutzig werden!