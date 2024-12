Die PlayStation 2 wurde in den USA nun von der Switch geschlagen, was die Verkaufszahlen angeht

HQ

Mit 160 Millionen verkauften Einheiten ist die PlayStation 2 die meistverkaufte Konsole aller Zeiten, und lange Zeit sah es so aus, als würde sie nicht einmal bedroht werden. Aber dann... die Nintendo Switch wurde veröffentlicht. Im September wurde bestätigt, dass es 146 Millionen Mal verkauft hat und damit schnell zu Sonys Rekordkonsole aufgeschlossen hat - und jetzt hat es sie auf dem größten Spielemarkt der Welt sogar überholt.

Circana-Analyst Mat Piscatella verrät via Bluesky, dass die Switch im November "die PS2 bei den lebenslangen Hardware-Stückzahlen in den USA übertroffen hat ". Es wird auch eine kolossale Anzahl von Konsolen unter den amerikanischen Weihnachtsbäumen geben, so dass es weiterhin in einem schnellen Tempo wachsen wird.

Die PlayStation 2 verkaufte sich in den USA 53 Millionen Mal, aber es gibt tatsächlich ein Gerät, das sich noch mehr verkaufte, nämlich der Nintendo DS mit 57 Millionen verkauften Einheiten. Vermutlich wird dies mit der Zeit von der Switch überholt werden, und es ist nicht unvernünftig zu glauben, dass sie zu gegebener Zeit auch die PlayStation 2 weltweit überholen wird - obwohl sich die Verkäufe wahrscheinlich verlangsamen werden, sobald Nintendo die Switch 2 auf den Markt bringt.