Die Playoff-Runde nimmt Gestalt an beim MLBB Women's Invitational 2025 der Esports World Cup

In diesem Jahr gibt es nur eine Handvoll Frauenveranstaltungen bei den Esports World Cup, aber ein solches Beispiel ist die Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2025. Bei diesem Event kamen 16 der besten Teams aus der ganzen Welt zusammen, um um einen Teil des Preispools von 500.000 US-Dollar zu kämpfen, der bereits am Samstag, den 19. Juli, vollständig verteilt wird. Da dieses Event in vollem Gange ist, haben wir bereits eine gute Vorstellung davon, wie sich die Playoffs im Knockout-System entwickeln werden.

Im Moment ist die Gruppenphase in vollem Gange und fast abgeschlossen. Vier Teams haben sich bereits einen Playoff-Platz gesichert, während vier Teams ausgeschieden sind und die restlichen acht Teams in einen erbitterten Kampf um die anderen vier Playoff-Plätze verwickelt sind.

Zu den qualifizierten Teams gehören Team Vitality, Team Liquid, Natus Vincere PH und ONIC Pertiwi. Die vier ausgeschiedenen Mannschaften sind Waow GG Esports, Tidal Legends Gaming, CFU Serendipity und Rising Rage. Was die anderen acht Mannschaften betrifft, so sind die letzten Qualifikationsspiele wie folgt gesetzt:



Falcons Vega MENA gegen Twisted Minds Orchid



Natus Vincere MY gegen Gaimin Gladiators



Terror Queens gegen Virtus.pro FE



FUT Esports gegen DreamMax Girls



Diese K.o.-Spiele finden heute statt, ebenso wie die Viertelfinals für die Playoffs, wobei das Halbfinale und das große Finale für Freitag bzw. Samstag aufgehoben werden.