Die Playoffs für das Esports World Cup Dota 2 Turnier stehen fest

Es geht wirklich mit Volldampf voraus für die Esports World Cup. Das Festival in Riad hat eine verrückte Eröffnungswoche hinter sich, eine Reihe von Veranstaltungen, bei denen die Hälfte der Dota 2 teilnehmenden Teams ausgeschieden und nach Hause geschickt wurde.

Ja, die Gruppen- und Ausscheidungsphase dieses Mega-Turniers, bei dem es einen Preispool von 3 Millionen US-Dollar gibt, ist bereits abgeschlossen, und das bedeutet, dass die Playoffs feststehen, in denen die acht überlebenden Teams in das K.o.-Format eingezogen sind. Wer diese Teams sind und wie sie gesetzt wurden, findet man unten die Viertelfinal-Matchups, die ebenfalls im Bracket-Format angeordnet sind, was bedeutet, dass die Sieger der ersten beiden Spiele in einem Halbfinale gegeneinander antreten und umgekehrt für die beiden Letztplatzierten.



Team Spirit vs. Gaimin Gladiators



Aurora Gaming vs. Parivision



BetBoom Team vs. Tundra Esports



Team Liquid vs. Team Falcons



Der Gewinner wird mit 1 Million US-Dollar und 1.000 Club Points nach Hause fahren, die er in der Club Championship verwenden kann, und das alles bereits am Samstag, den 19. Juli. Von den acht Teams, die bereits ausgeschieden sind, handelt es sich um die folgenden: