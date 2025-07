Die Playoff-Runde der IEM Köln mit sechs Teams steht fest.

HQ

Es gibt nur wenige größere und denkwürdigere Ereignisse im jährlichen Counter-Strike 2 Kalender als die traditionelle Reise zum Cathedral of Counter-Strike im Sommer. Jedes Jahr erwartet uns eine Reise nach Köln zu einem großen Intel Extreme Masters Event, bei dem die besten Teams der Welt um eine Trophäe und ein großes Preisgeld kämpfen. Für 2025 wird die IEM Cologne sehr bald zu Ende gehen, wobei die jährliche Veranstaltung am Sonntag zu Ende gehen soll. Da dies der Fall ist, kennen wir nun die Playoffs und die sechs Teams, die noch im Rennen sind.

Die Playoffs sind so strukturiert, dass es jetzt keine zweite Chance mehr gibt. Jedes Spiel ist ein K.o.-Spiel, und die Gruppe wurde so arrangiert, dass das Viertelfinale feststeht, ebenso wie zwei der Halbfinalmannschaften. Ja, aufgrund der Leistung bei der IEM Köln verpassen sowohl Team Vitality als auch Team Spirit das Viertelfinale und sind stattdessen nur noch zwei Matchsiege vom Titelgewinn entfernt.

Die Viertelfinalspiele sind wie folgt angesetzt:



Mouz vs. Furia



The MongolZ vs. Natus Vincere



Der Sieger des ersten Spiels trifft auf Team Vitality und der Sieger des zweiten Spiels auf Team Spirit. Das Viertelfinale wird am 1. August ausgetragen, das Halbfinale am 2. August und das große Finale am 3. August, wobei der Sieger ein Preisgeld von 400.000 US-Dollar mit nach Hause nimmt.