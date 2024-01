Die Pinguine von Madagaskar nehmen Lethal Company in Fan-Animation auf

HQ

Sie müssen unter einem Felsen leben, wenn Sie die neueste Indie-Sensation verpasst haben, die die Welt im Sturm erobert hat. Seit seinem Debüt im Early Access im Oktober 2023 hat Lethal Company Spieler und Influencer aus der ganzen Welt angezogen und sie gebeten, sich in verlassene Monde zu begeben, um nach Schrott und anderen Wertgegenständen zu suchen, mit denen man Profit machen kann.

Diese Prämisse hat alle Arten von Individuen angezogen, darunter niemand anderes als The Penguins of Madagascar. In einer neuen Fan-Animation versuchen sich Skipper, Private, Kowalski und Rico als Aasfresser, und wie zu erwarten, führt dies alles letztendlich zu einer Vielzahl von urkomischen Ereignissen und Situationen.

Die Animation verwendet sogar einen Kunststil, der Zeekerss' Spiel widerspiegelt und unglaublich gut gemacht ist, also schauen Sie sich unbedingt das Video von Coffeeboi unten an, um ein paar brillante Minuten Unterhaltung zu erhalten.