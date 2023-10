Die Pinguine von Madagaskar nehmen es mit Baldur's Gate III auf

HQ

Seit Baldur's Gate III im August bzw. September auf PC und PlayStation 5 erschienen ist, sind viele Leute in die Welt gesprungen, um ihr Abenteuer durch dieses weitläufige Fantasy-Land zu beginnen. Die neueste Crew, die sich an Baldur's Gate III wagt, sind die Penguins of Madagascar.

Der YouTuber eli_handle_b.wav, der dafür bekannt ist, großartige Parodie-Videos zu produzieren, darunter Ron Swanson in Half-Life 2, Borat in Resident Evil 4 und mein persönlicher Favorit, Adam Sandler in God of War, ist wieder dabei und dieses Mal hat er die animierten Pinguine mit Larians Fantasy-Titel kombiniert.

In dem Video sehen wir, wie die Pinguine mit einem Mind Flayer umgehen, Schiffe zum Absturz bringen, Einheimische ärgern und einfach allgemein Chaos anrichten. Schauen Sie sich unbedingt das urkomische Video unten an.