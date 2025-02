Die physischen Verkäufe in Großbritannien in der letzten Woche zeigen ein starkes Debüt für Civilization VII... Auf Nintendo Switch?

HQ

Civlization VII hatte eine etwas ungleichmäßige frühe Veröffentlichung, wobei das Feedback der Spieler Firaxis dazu ermutigte, einige der neuen eingeführten Systeme schnell zu korrigieren oder auf sie umzusteigen, um wieder mit dem engagierteren Publikum in Kontakt zu treten. Aber abgesehen davon wird das Spiel von den Spielern und dem Markt im Allgemeinen gut angenommen, denn obwohl es sich um eine "Nische" handelt, hat Civilization VII in der letzten Woche den zweiten Platz in der Liste der meistverkauften Spiele in Großbritannien belegt.

Es wurde nur von EA Sports FC 25 geschlagen (keine Überraschung) und platzierte sich auch knapp vor Kingdom Come: Deliverance II, das gerade bestätigt wurde, dass es in weniger als zwei Wochen zwei Millionen Exemplare im Verkauf erreicht hat. Noch überraschender ist, dass die zweitmeistverkaufte physische Version des Spiels die Nintendo Switch war, mit 27 % der Gesamtzahl, wie aus GfK-Daten hervorgeht, die von Nintendo Life zur Verfügung gestellt wurden.

Darüber hinaus übertrifft die Switch-Version von Civilization VII die kombinierten Verkäufe der PC- und Xbox Series-Versionen. Obwohl es technisch Einschränkungen gibt, hält sich die Nintendo-Hybridversion in Bezug auf die Leistung recht gut, aber es stimmt, dass beim Versuch, im Handheld-Modus zu spielen, die Menüs und die Präzision der Steuerung beim Bewegen von Einheiten oder Ressourcenmengen zu einer lästigen Pflicht werden. Die installierte Hardware-Basis hat viel mehr für diese Edition gesprochen als für die Xbox Series, von der wir erfahren haben, dass sie im gesamten Jahr 2024 in Europa weniger als 300.000 Konsolen verkauft hat.

