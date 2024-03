Die physische Xbox-Version von Baldur's Gate III benötigt 4 Discs

HQ

Baldur's Gate III bekommt endlich seine physische Veröffentlichung. Mehr als 6 Monate nach der Veröffentlichung des Spiels steht die Collector's Edition des Spiels kurz vor der Veröffentlichung und Konsolenspieler werden bald in der Lage sein, ihre physische Version des Rollenspiels zu genießen.

Für PC-Spieler wird es keine Disc geben, was laut Michael Douse, Director of Publishing bei Larian, bedeutet, dass sie ihr Exemplar früher erhalten könnten. Xbox-Spieler müssen das Spiel auf satten 4 Discs installieren.

Laut Douse lag dies daran, dass eine der Discs 500 MB über dem in einer Xbox Series X zulässigen Limit lag, was bedeutete, dass sie von 3 auf 4 Discs gingen. Trotzdem war es entweder das oder ich habe Inhalte gekürzt, um das Spiel auf eine kleinere Anzahl von Discs zu quetschen, also ist es wahrscheinlich das Beste.

Holt ihr euch die Collector's Edition von Baldur's Gate III ?