Die physische Nintendo Switch 2-Edition von Sonic Racing: Crossworlds wird im März veröffentlicht

Aus verschiedenen Gründen sind physische Sammler seit Beginn der Nintendo Switch 2 Ära ausgehungert. Mit der Einführung von Game-Key Cards entschieden sich viele Publisher auf komplette physische Cartridges und stellten stattdessen einfach Codes oder Möglichkeiten zur Verfügung, digitale Editionen ihrer Spiele freizuschalten, obwohl sie trotzdem Box-Editionen anboten...

Für Sega und seinen jüngsten Hit Sonic Racing: Crossworlds war dies teilweise der Fall, da das Spiel auf Nintendo Switch 2 (aus irgendeinem Grund auch später als die anderen Plattformen) ausschließlich in Form einer digitalen Edition erschien, allerdings mit dem Vorbehalt, dass es schließlich auch eine physische Version bekommen würde.

Es ist unklar, warum es so lange gedauert hat, bis eine physische Version des Spiels auf die Plattform kommt, aber die gute Nachricht ist, dass sie fast da ist, denn am 26. März wird diese Version erscheinen und eine Ausgabe anbieten, die vollständig auf dem Modul verfügbar ist. Huzzah!

Diese physische Ausgabe kostet die Fans 64,99 £ (genauso viel wie die digitale Version auf Switch 2 ), wird aber zweifellos die Aufmerksamkeit von Sammlern auf sich ziehen.

