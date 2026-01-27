Die physische Edition von Final Fantasy VII: Remake Intergrade für die Nintendo Switch 2 ist weltweit fast ausverkauft

HQ

Wie du in unserer Rezension zu Final Fantasy VII: Remake Intergrade gesehen hast, ist es ein großartiges Spiel. Es gab es bereits auf PS4, PS5 und PC, aber jetzt ist es plattformübergreifend mit Versionen für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S. Genau die Version für Nintendos neue Konsole wird zunehmend schwer im physischen Format zu finden. Der Direktor des Spiels, Naoki Hamaguchi, hat auf seinem X-Account eine Nachricht veröffentlicht, in der er sich bei Fans weltweit für ihre Unterstützung bedankt und daran erinnert, dass zukünftige Auflagen des Titels das Magic The Gathering Final Fantasy-Kartenpaket nicht enthalten werden.

Viele Menschen mögen denken, dass Drittanbieter-Spiele auf Nintendo-Konsolen nicht gut genug verkauft werden, aber die Tatsache, dass dieser Titel weltweit im physischen Format ausverkauft ist und in mehreren Regionen die "meist heruntergeladene" Listen im Nintendo eShop anführt, zeigt, dass Spieler auf den Big N-Plattformen ein gutes Spiel nicht abschätzen. Hast du es schon auf der Nintendo Switch 2?