Die Philippinen verbieten Videospiele nach einer Schießerei an einer Schule

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Die Philippinen haben eine vorübergehende Sperre der Gaming-App Gorebox verhängt, nachdem sie mit einem jugendlichen Verdächtigen in einem Amoklauf an einer Schule in Verbindung gebracht wurde. Zwei Verdächtige werden derzeit festgenommen, nachdem drei Schüler getötet und zwanzig weitere Personen an einer Schule in Tacloban südöstlich von Manila verletzt wurden.

Laut BBC war einer der mutmaßlichen Schützen, ein 14-Jähriger, ein Spieler von Gorebox, einer App, in der Spieler "brutale Kämpfe mit einem umfangreichen Arsenal an Waffen und Sprengstoffen führen dürfen."

Die philippinische Cybersicherheitsbehörde erklärte, dass die Sperrung notwendig sei, um "den Behörden eine gründliche Bewertung zu ermöglichen, ob die Plattform eine Rolle bei den Handlungen der Verdächtigen gespielt hat."

Wissenschaftliche Studien haben keinen Zusammenhang zwischen gewalttätigen Videospielen und gewalttätigem Verhalten gefunden. Der Hersteller von Gorebox, das deutsche Studio F2Games, hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert. Dies ist ein seltener Fall auf den Philippinen, wo Massenschießereien im Vergleich zu anderen Gebieten seltener sind. Es wird angenommen, dass der Angriff auf die Schule geplant war, und der 15-jährige Verdächtige wurde des Mordes angeklagt, während der 14-Jährige noch zu jung ist, um nach philippinischem Recht angeklagt zu werden.