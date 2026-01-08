Die Philippinen evakuieren Tausende, nachdem der Mayon-Vulkan wieder aufgeregt ist

HQ

Die philippinischen Behörden haben fast 3.000 Bewohner aus Gemeinden in der Nähe des Mayon-Vulkans evakuiert, nachdem erneute vulkanische Aktivitäten die Behörden dazu veranlasst haben, die Alarmstufe zu erhöhen, was auf ein erhöhtes Risiko weiterer Ausbrüche hindeutet.

Die Warnung wurde auf Stufe 3 auf Stufe 3 erhöht, nachdem Überwachungsteams wiederholte Felsstürze aus dem Krater und langsame Lavaansammlung nahe dem Gipfel festgestellt hatten. Einige herabfallende Trümmer sollen so groß wie Fahrzeuge gewesen sein.

Rettungskräfte, unterstützt von Polizei- und Militäreinheiten, brachten mehr als 2.800 Menschen aus Häusern innerhalb einer lang etablierten sechs Kilometer langen Gefahrenzone rund um den Vulkan. Hunderte weitere Bewohner, die direkt außerhalb des Sperrgebiets lebten, verließen freiwillig.

Vulkanologen beschrieben die aktuelle Aktivität als einen "stillen Ausbruch" und warnten, dass unklar sei, ob die Bedingungen zu einer gewaltsameren Phase eskalieren werden. Wichtige Warnzeichen wie starke vulkanische Erdbeben und hohe Gasemissionen haben noch keine kritischen Werte erreicht.

Mayon, berühmt für seinen nahezu perfekten Kegel, ist auch der aktivste Vulkan des Landes und ist im Laufe der Jahrhunderte dutzende Male ausgebrochen. Trotz wiederholter Katastrophen leben und arbeiten Tausende weiterhin an seinen Hängen, was die umfassenderen Herausforderungen widerspiegelt, denen Gemeinden auf den Philippinen gegenüberstehen, einem Land, das häufig Vulkanen, Erdbeben, Taifunen und Überschwemmungen ausgesetzt ist.