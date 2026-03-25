Die Philippinen erklären Energienotstand wegen des Nahostkonflikts

HQ

Die Philippinen haben einen nationalen Energienotstand ausgerufen, wobei Präsident Ferdinand Marcos Jr. vor einer "unmittelbaren Gefahr" für die Energiesicherheit des Landes aufgrund des anhaltenden Nahostkonflikts warnte.

Der Notstand, der ein Jahr dauern soll, ermöglicht es der Regierung, schneller zu handeln, um die Brennstoffversorgung zu sichern, einschließlich des Vorkaufs von Öl und Erdölprodukten. Die Behörden arbeiten außerdem daran, einen Pufferbestand aufzubauen, mit Plänen, etwa 1 Million Barrel Öl zu beschaffen.

Beamte sagen, die Krise habe Volatilität auf den globalen Energiemärkten ausgelöst, Lieferketten gestört und die Ölpreise steigen lassen, was Bedenken hinsichtlich Inflation und wirtschaftlicher Verlangsamung auslöst. Die aktuellen Reserven werden auf etwa 45 Tage Versorgung geschätzt.

Die Regierung hat außerdem ein Komitee gebildet, das die Verteilung lebenswichtiger Güter wie Treibstoff, Lebensmittel und Medikamente überwacht und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Landeswährung überwacht.

Dieser Schritt erfolgt, während die Spannungen im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran weiterhin auf den globalen Märkten ausbreiten.

Im Inland schürt die Situation bereits Unruhen, da Transportarbeiter und Verbrauchergruppen Streiks wegen steigender Treibstoffpreise und einer ihrer Meinung nach langsamen staatlichen Reaktionen planen.