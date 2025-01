Die Petition, um zu verhindern, dass Hogwarts Legacy 2 zu einem Live-Service-Spiel wird, hat bereits über 13.000 Unterschriften erhalten

Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben die Gaming-Unternehmungen von Warner den Markt in den letzten Jahren nicht gerade erschüttert. Sie haben sich voll und ganz auf so genannte Live-Serientitel konzentriert, die oft gnadenlos gefloppt sind, vor allem Suicide Squad: Kill the Justice League.

Und das, obwohl die traditionelleren Einzelspieler-Titel des Unternehmens sowohl bei den Spielern als auch bei den Medien umso besser angekommen sind, wie das beste Beispiel dafür Hogwarts Legacy ist. Man hätte denken können, dass sie sich mehr auf die profitablen Teile konzentrieren würden, aber vor fast einem Jahr wurde bekannt gegeben, dass sie stattdessen die Investitionen in den Live-Service erhöhen wollen.

Warner hat auch gesagt, dass sie planen, die kommende TV-Serie mit Hogwarts Legacy zu verknüpfen, was bedeutet, dass Hogwarts Legacy 2 (wann immer es veröffentlicht wird) im Vergleich zu seinem Vorgänger ein ganz anderes Spiel zu sein scheint. Aber Live-Service-Elemente und TV-Show-Tie-Ins sind nicht das, was die Fans wollen, und dementsprechend wurde jetzt eine Petition gestartet, um dies zu verhindern.

Die meisten Petitionen dieser Art führen zu nichts, aber diese hat bereits über 13.000 Namen von Fans des ersten Spiels gesammelt, die hoffen, dass die Warner-Führungskräfte nicht den Mut haben, die Fortsetzung zu vermasseln und Avalanche Software das Einzelspieler-Abenteuer ihrer Träume machen zu lassen.

Was hältst du selbst davon, sind Live-Service-Elemente mit Saisonpässen und mehr Mikrotransaktionen sowie TV-Serienanbindungen etwas, das du im Original vermisst hast?