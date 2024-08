Die Petition für Stop Destroying Videogames hat begonnen

HQ

Haben Sie es satt, dass namhafte Spieleverlage plötzlich Server schließen und es unmöglich machen, Ihre Lieblingsspiele weiter zu spielen? Dann sollten Sie Ihren Namen in die Petition Stop Destroying Videogames eintragen, die nun offen und bereit für Ihre Unterschrift ist.

Die Idee ist, dass die Initiative die EU dazu bringt, ein Gesetz über die Schließung von Servern zu verabschieden, was bedeutet, dass teure gekaufte Spiele nicht mehr wie vorgesehen genutzt werden können. Die kürzliche Abschaltung von The Crew Servern war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Hier geht's zur Petition!

Hören Sie auf, Videospiele zu zerstören:

"Ziel der Initiative ist es, Spieleverlage, die Computerspiele an Verbraucher in der Europäischen Union verkaufen oder lizenzieren (oder verwandte Funktionen und Vermögenswerte, die für diese Computerspiele verkauft werden), dazu zu verpflichten, die Computerspiele in einem funktionsfähigen (spielbaren) Zustand zu belassen. Die Initiative zielt insbesondere darauf ab, zu verhindern, dass Spieleverlage Computerspiele aus der Ferne aktivieren, so dass sie ohne Beteiligung des Spieleverlags nicht mehr genutzt werden können. Bei der Initiative geht es nicht um das Eigentum an den Computerspielen oder die damit verbundenen Rechte an geistigem Eigentum oder Einnahmen, noch geht es darum, dass Spieleverlage Ressourcen für abgelaufene, aber noch spielbare Computerspiele bereitstellen.

"Computerspiele sind zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Industrie geworden und es hat sich eine spezifische Geschäftspraxis herausgebildet, die nicht nur die Grundrechte der Verbraucher verletzt, sondern auch das Medium selbst zerstört. Immer mehr Spieleverlage verkaufen Computerspiele, die nur mit einer Internetverbindung funktionieren oder "nach Hause rufen". Das ist an sich kein Problem, aber Spieleverlage schalten oft die Verbindung ab, wenn der Spielesupport stoppt, vernichten alle funktionierenden Kopien des Spiels und ergreifen umfangreiche Maßnahmen, um den Benutzer daran zu hindern, das Computerspiel in irgendeiner Weise wiederherzustellen.

"Die Geschäftsmethode storniert Einkäufe der Verbraucher und macht es unmöglich, Computerspiele wiederherzustellen. Abgesehen davon, dass die Geschäftsmethode die Verbraucher ihrer Rechte beraubt, sind Computerspiele von Natur aus einzigartige Schöpfungen. Wie Filme oder Musik kann ein Spiel nicht einfach ein anderes ersetzen. Wenn Videospiele zerstört werden, geht die Kreativität für alle Beteiligten verloren und die Spielegeschichte wird auf eine Weise ausgelöscht, die in anderen Medien nicht möglich ist. Den derzeitigen Gesetzen und Verbraucherorganisationen fehlen die Instrumente, um die Verbraucher vor dieser Geschäftspraxis zu schützen. In den meisten anderen Branchen haben Unternehmen keine Möglichkeit, ein Produkt lange nach dem Kauf zu vernichten. Wenn Lizenzvereinbarungen nur für die Ausführung des Spiels erforderlich sind, werden viele bestehende Verbraucherrechte umgangen. Diese Geschäftspraxis untergräbt das Konzept des Eigentums, weil der Verbraucher nach dem 'Kauf' eines Spiels mit leeren Händen dasteht."