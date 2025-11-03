Die Persona 5-Spiele haben sich über 13 Millionen Mal verkauft

HQ

Die Tatsache, dass Atlus immer größer geworden ist und hervorragende Rollenspiele ergibt, müssen wir natürlich nicht erwähnen. Aber... Trotzdem sind wir uns nicht sicher, ob sich jeder wirklich darüber im Klaren ist, wie riesig Atlus und ihre Persona -Serien heute sind.

Der aktuelle Quartalsbericht von Sega zeigt, dass die Persona 5 -Serie (hauptsächlich Persona 5 und Royal, aber auch Spin-offs wie Dancing in Starlight und Tactica ) mittlerweile über 13 Millionen Mal verkauft wurde. Und Tatsache ist, dass sich das letztjährige Remake Persona 3 Reload ebenfalls phänomenal gut verkauft hat und jetzt bei 2,07 Millionen verkauften Exemplaren steht. Dann muss man sich daran erinnern, dass es eigentlich direkt für Game Pass veröffentlicht wurde, was wahrscheinlich bedeutete, dass viele Xbox-Spieler es nicht kaufen mussten.

Als nächstes warten wir auf Persona 6, das in nicht allzu ferner Zukunft angekündigt werden soll. Immerhin ist es neun Jahre her, dass der fünfte Teil veröffentlicht wurde, aber trotz der Gerüchte deutet nichts Greifbares darauf hin, dass es in absehbarer Zeit passieren wird.