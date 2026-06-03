Die Person, die Grand Theft Auto V Synchronsprecher Ned Luke geschlagen hat, wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt

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Der Trend, Streamer zu swatten, wird immer häufiger und betrifft sogar Personen, die wirklich keinen Stress brauchen, wenn die Polizei aus völlig falschen Gründen in ihr Haus stürmt.

Obwohl es scheinbar fast monatlich eine unglückliche Seele gibt, drehte sich eines der größten jüngsten Beispiele um Ned Luke, den Mann, der als Michael De Santa in Grand Theft Auto V bekannt ist. Der Darsteller streamte eines Tages GTA V, als die Polizei sein Haus stürmte, weil eine Anschuldigung völlig falscher Vorwände erhoben wurde – eine Situation, die dazu geführt hat, dass die Person, die das Swatting gemeldet hatte, nun wegen ihrer Taten ins Gefängnis geschickt wurde.

Wir wissen das, da Luke einen Brief des Justizministeriums des District of Columbia geteilt hat, in dem ausdrücklich erwähnt wird, dass der betreffende Angeklagte zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, gefolgt von drei Jahren überwachter Entlassung.

Luke kommentierte diese Nachricht außerdem: "Lass die Seife nicht in die Dusche fallen, Arschloch... Ich werde so bald niemanden schlagen... und sie kommen auch nach denen, die er verpfiffen hat."

Angesichts der offensichtlichen Ressourcenverschwendung durch Strafverfolgungsbehörden sowie der psychischen und physischen Auswirkungen auf die Opfer ist es keine Überraschung, dass Shiter zunehmend Konsequenzen für ihre rachsüchtigen Taten zu spüren bekommen. Wir müssen einfach dranbleiben, um zu hören, was mit den anderen passiert, die an Lukes Schlag beteiligt sind.