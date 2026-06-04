Die Persepolis-Autorin Marjane Satrapi stirbt "vor Traurigkeit" im Alter von 56 Jahren

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Die iranische Graphic-Novel-Autorin und Filmemacherin Marjane Satrapi, vor allem bekannt für Persepolis, einen Graphic Novel, in dem sie sich an ihre Kindheit im Iran während der Islamischen Revolution erinnert, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Ihre Familie schickte eine Erklärung an AFP, in der sie sagte, sie sei "vor Traurigkeit gestorben, etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes und der Liebe ihres Lebens", des schwedischen Produzenten, Schauspielers und Autors Mattias Ripa, der am 8. April 2025 verstarb.

Satrapi war zehn Jahre alt, als 1979 die iranische Revolution stattfand, die islamischen Fundamentalismus und Unterdrückung gegenüber Frauen und Gegnern des Schah-Regimes durchsetzte. Satrapi, aus der Mittel- und Oberschicht, ging zum Studium nach Österreich und zog schließlich dauerhaft nach Frankreich, wo sie zwischen 2000 und 2003 die autobiografischen Comics Persepolis in vier Bänden veröffentlichte und zu einem der angesehensten und einflussreichsten Comics des 21. Jahrhunderts wurde.

Satrapi führte Co-Regie bei der Verfilmung, die 2007 veröffentlicht wurde, den Jurypreis in Cannes gewann und für die Oscars nominiert wurde. Satrapi führte außerdem Regie beim Animationsfilm Chicken with Plums, basierend auf ihrem eigenen Graphic Novel, sowie bei den Realfilmen The Voices, Radioactive und Paradis Paris.

2024 wurde sie mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis für Kommunikation und Geisteswissenschaften ausgezeichnet, wobei die Jury sie als "Symbol für bürgerschaftliches Engagement, geführt von Frauen" und "eine der einflussreichsten Personen im Dialog zwischen Kulturen und Generationen" (vía El País) bezeichnete. 2025 wurde ihr in Frankreich die Ehrenlegion verliehen, lehnte sie jedoch wegen der "heuchlerischen Haltung Frankreichs gegenüber dem Iran" ab, was sich auf die Visapolitik bezieht, die Dissidenten daran hinderte, Iran zu verlassen.