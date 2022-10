Die Penguin-Serie knüpft eine Woche nach den Ereignissen von The Batman an

HQ

Während eine Fortsetzung von Matt Reeves' The Batman von Warner Bros. noch nicht wirklich grünes Licht erhalten hat, ist die Spin-off-Serie rund um Colin Farrells Penguin seit einiger Zeit in Arbeit, und jetzt fangen wir an, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Produktion dieser Serie läuft, dank der jüngsten Nachricht, dass Craig Zobel von Mare of Easttown die Show leiten würde. und dank eines Interviews, das Extra mit Farrell führte, während er den Film The Banshees of Inisherin promotete.

Während dieses Interviews bemerkte Farrell, dass er bereits das Drehbuch für die erste Episode gelesen hatte und dass die Show etwa eine Woche nach der Überschwemmung von Gotham durch The Riddler stattfindet.

"Ich lese das erste Drehbuch für die erste Episode, und es öffnet sich mit meinen Füßen, die durch das Wasser in Falcones Büro spritzen."

Es wird nicht erwähnt, wann The Penguin tatsächlich debütieren wird, aber es wird gesagt, dass es sich um eine HBO Max-Serie handelt, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich in Regionen ohne den Streaming-Dienst auf Sky ankommen wird.