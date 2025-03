Die Peaky Blinders kommen zu World of Tanks

HQ

World of Tanks ist als eine Art Nährboden für verrückte und wilde Kollaborationen bekannt geworden. Egal, ob es sich um Vikings, Dune: Part Two oder sogar die verschiedenen Actionfilmstars handelt, die die Weihnachtsfeierlichkeiten anführen, es gibt eine Menge seltsamer Crossovers, die in dieses Spiel kommen. In der nächsten Runde wird sich die berüchtigtste Gang Birminghams dem Kampf anschließen, als Teil eines begrenzten Battle Pass, der vom 20. bis zum 31. März läuft.

Er wird die führenden Mitglieder der Peaky Blinders ' Shelby-Familie als Besatzungsmitglieder vorstellen und gleichzeitig einen speziellen französischen mittleren Panzer im "Tommy"-Stil Tier IX Premium anbieten, der als Char Murat bekannt ist. Es wird auch spezielle Abziehbilder und Schriftzüge geben, die die Dramaserie widerspiegeln, und was die Shelby-Mitglieder betrifft, die Sie Ihrer Crew hinzufügen können, werden zusätzlich zu Tommy, Arthur und John auch Ada und Michael durch ein zusätzliches Spezialpaket angeboten.

Da die Peaky Blinders -Kollaboration bevorsteht, solltet ihr euch unbedingt den Trailer zum Crossover unten ansehen.