Die PC-Version des ehemaligen Playstation-Managers: Bloodborne wird von Miyazaki selbst zurückgehalten

Es ist kein Geheimnis, dass die Fans nach einem Remake oder zumindest einer PC-Version von Bloodborne schreien, und der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida hat eine Theorie, warum das Spiel immer noch nur auf PlayStation 4 erhältlich ist.

Yoshida erklärt, dass Hidetaka Miyazaki, der Schöpfer des Spiels, eine so tiefe und persönliche Liebe zu Bloodborne hat, dass er nicht möchte, dass jemand anderes das Spiel leitet. Miyazaki will die Arbeit einfach selbst erledigen, um sicherzustellen, dass alles richtig gemacht wird, aber sein extrem vollgepackter Terminkalender verursacht Probleme, und er hat einfach keine Zeit dafür. In einem Interview mit Kinda Funny Games sagte Yoshida:

"Ich habe nur meine persönliche Theorie zu dieser Situation. Ich habe die erste Partei verlassen, also weiß ich nicht, was los ist, aber meine Theorie ist, weil ich mich daran erinnere, dass Miyazaki Bloodborne wirklich, wirklich geliebt hat, Sie wissen, was er geschaffen hat, und daher denke ich, dass er interessiert ist, aber er ist so erfolgreich und er ist so beschäftigt, dass er es nicht selbst tun kann, aber er möchte nicht, dass jemand anderes es anfasst. Das ist also meine Theorie, und das PlayStation-Team respektiert seinen Wunsch."

Das könnte sehr gut erklären, warum eine PC-Portierung oder ein Remaster von Bloodborne immer noch nicht Realität geworden ist und wir Fans einfach weiter träumen und hoffen müssen.

Möchten Sie eine PC-Portierung oder ein Remake von Bloodborne sehen?