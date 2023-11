Die PC-Spezifikationen von The Day Before sind hier und sie sind ein bisschen seltsam

HQ

The Day Before, das Spiel, von dem die Leute immer noch nicht sicher sind, ob es etwa einen Monat vor seiner Early-Access-Veröffentlichung echt ist, hat seine PC-Anforderungen auf Steam enthüllt.

Im Vorfeld der Veröffentlichung im Dezember haben wir einen neuen Trailer sowie eine Enthüllung des Preises des Spiels gesehen, wenn es in den Early Access geht. Jetzt haben wir die Spezifikationen, die du brauchst, um das Spiel zu spielen. Sowohl die minimalen als auch die empfohlenen Einstellungen erfordern 16 GB RAM und 55 GB Speicherplatz und bevorzugen eine SSD.

Für eine minimale Leistung benötigen Sie einen i5-8400 oder AMD-Äquivalent als CPU und ein GTX 1060- oder AMD-Äquivalent als GPU. Für die empfohlenen Einstellungen wird ein i7-8700 oder AMD-Äquivalent als CPU benötigt, und eine GTX 1080 Ti oder ein AMD-Äquivalent sollte Ihre GPU sein.

Was ich an diesen Anforderungen seltsam finde, ist, dass sie wirklich nicht so intensiv sind. Die Nvidia GTX 10-Serie wurde 2016 veröffentlicht, und obwohl es großartig ist, dass auch Leute ohne die neuesten Teile in der Lage sein werden, das Spiel zu spielen, scheint es seltsam zu sein, dass es keine Hinweise auf qualitativ hochwertigere Karten oder die Verfügbarkeit von RTX gibt. Darüber hinaus deuten die ständigen Verweise auf ein AMD-Äquivalent auf mangelndes Wissen über die CPUs und GPUs hin, die AMD zu bieten hat. Wenn Sie das Äquivalent kennen, ist das in Ordnung, aber normalerweise möchten die Leute auch auf der AMD-Seite einen Bezugspunkt sehen, anstatt nur aufgefordert zu werden, ein Äquivalent herauszufinden.

Was halten Sie von diesen Spezifikationen und kann Ihr PC The Day Before ausführen?