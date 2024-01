Die PC-Spezifikationen von Suicide Squad: Kill the Justice League sind höher als erhofft

HQ

Rocksteady hat sich dazu entschlossen, einige frühe PC-Spezifikationen kurz vor den abgeschlossenen Tests von Suicide Squad: Kill the Justice League im November zu veröffentlichen. Diese waren nicht so detailliert, wie man denken würde, aber das liegt daran, dass die Briten die folgenden sieben Wochen damit verbracht haben, die letzten Details festzunageln. Sie sind nun bereit, die endgültigen Anforderungen zu enthüllen.

Die minimalen und empfohlenen PC-Spezifikationen für Suicide Squad: Kill the Justice League bleiben gleich, mit der Ausnahme, dass Rocksteady angibt, dass Sie eine SSD benötigen, um es zu spielen. Uns wurde auch gesagt, dass das Minimum, das letztes Jahr geteilt wurde, für das Spielen mit 1080p in 30 fps war, da das Spielen in 60 fps etwas mehr Leistung erfordert.

Apropos Leistung: Diese neuen Systemanforderungen beinhalten alles, was du brauchst, um das Spiel in seiner ganzen Pracht auf Ultra-Einstellungen zu genießen.

Jakob war nicht der einzige, der einige weniger als enthusiastische Gedanken teilte, nachdem er Anfang des Monats eine fast fertige Version von Suicide Squad: Kill the Justice League gespielt hatte, also haben Rocksteady und Warner Bros. beschlossen, diejenigen von uns, die die geschlossene Alpha gespielt haben, unsere Gedanken teilen zu lassen - in der Hoffnung (und irgendwie wissend, nach dem zu urteilen, was ich gehört und gesehen habe), dass dies zu mehr positiven und hoffnungsvollen Meinungen führen wird, die sich in den sozialen Medien verbreiten. Wir werden sehen, ob dies ausreicht, um ein PC-Upgrade für viele da draußen zu rechtfertigen.