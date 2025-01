Die PC-Spezifikationen von Final Fantasy VII: Rebirth wurden enthüllt

HQ

In ein paar Wochen können PC-Spieler am Final Fantasy VII: Rebirth Spaß teilnehmen, denn das derzeit PS5-exklusive JRPG wird weniger als ein Jahr nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf Sonys neuester Hardware auf einer neuen Plattform erscheinen. Mit der für den 23. Januar 2025 geplanten Veröffentlichung hat Square Enix nun die PC-Spezifikationen für das Spiel veröffentlicht, und sie sind eigentlich recht zugänglich, es sei denn, Sie beabsichtigen, das Spiel in seiner grafisch anspruchsvollsten Form zu spielen.

Unabhängig von der Art und Weise, wie Sie spielen möchten, weist Square Enix darauf hin, dass Sie mindestens auf Windows 10 laufen müssen und dass Sie auch 16 GB RAM und 155 GB SSD-Speicher benötigen.

Ansonsten können diejenigen, die versuchen, ihren Lebensunterhalt mit der Minimum -Grafik (30 FPS bei 1080p) verdienen, mit einem AMD Ryzen 5 1400 oder einem Intel Core i3-8100 oder höher auskommen, der mit mindestens einem AMD Radeon RX 6600, Intel Arc A580 oder einem Nvidia GeForce RTX 2060 übereinstimmt.

Für die Einrichtung Recommended (60 fps bei 1080p) muss Square Enix nicht nur auf Windows 11 sein, sondern erfordert mindestens AMD Ryzen 6 5600, AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i7-8700 oder Intel Core i5-10400, kombiniert mit einem AMD Radeon RX 6700 XT oder einem Nvidia GeForce RTX 2070.

Zu guter Letzt benötigen Sie für diejenigen, die Ultra (60 fps bei 2160p) anstreben, mindestens einen AMD Ryzen 7 5700X oder einen Intel Core i7-10700 mit einem AMD Radeon RX 7900 XTX oder einem Nvidia GeForce RTX 4080.

In der folgenden Grafik können Sie diese Spezifikationen näher erläutern.