Die PC-Mindestanforderungen von Avowed sind nicht allzu anspruchsvoll, aber Sie benötigen 75 GB Speicherplatz

Avowed ist noch ein paar Monate entfernt, aber Obsidian hat uns viele Informationen über das kommende RPG gegeben, das im Pillars of Eternity-Universum spielt. Wir haben das meiste von dem, was Avowed in diesem Artikel zu zeigen hatte, behandelt, wenn Sie sich durch Vorbesteller-Boni und dergleichen wühlen möchten, aber wenn Sie ein PC-Spieler sind, der sehen möchte, ob Ihr Rig Avowed ausführen kann, haben wir die Details.

Die Mindestanforderungen zum Ausführen von Avowed lauten wie folgt (über Xbox Wire):



Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400



Grafikkarte: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580



Speicher: 16 GB



Speicher: SSD erforderlich (75 GB Installationsgröße)



DirectX: Version 12



Diese sind nicht allzu anspruchsvoll, da Sie eine acht Jahre alte GPU in Ihrem Rig laufen lassen können, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Wir könnten uns vorstellen, dass diese Spezifikationen dazu führen, dass das Spiel mit niedrigen Einstellungen bei 1080p und 30 FPS läuft, was noch nicht bestätigt wurde, aber heutzutage oft das ist, was man für minimale Spezifikationen sieht. Der SSD-Speicherbedarf von 75 GB ist keineswegs das größte Spiel, das wir je gesehen haben, aber es ist immer noch ein solider Platz, und wenn Sie an alles andere denken, das im Februar nächsten Jahres auf den Markt kommt, müssen Sie sich fragen, ob es den Speicherplatz wert ist.

Avowed erscheint am 18. Februar für PC und Xbox Series X/S.