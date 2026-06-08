Die Party der New York Knicks wurde wegen Trumps Besuch beim NBA-Spiel abgesagt

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Der heutige Abend wird in New York historisch sein, denn zum ersten Mal seit 27 Jahren werden die New York Knicks ein NBA-Finalspiel im Madison Square Garden bestreiten. Die Knicks treffen auf die San Antonio Spurs (die sie bereits in den ersten beiden Spielen in San Antonio besiegt haben) und streben an, ihre erste NBA-Meisterschaft seit 1973 zu gewinnen. Seitdem erreichten sie zwei Finals, verloren jedoch 1994 gegen die Houston Rockets und 1999 gegen die Spurs selbst.

Die Veranstaltung ist so groß, dass der Knicks-Besitzer James Dolan US-Präsident Donald Trump zum Spiel eingeladen hat, was bedeutet, dass die Sicherheitsmaßnahmen stark erhöht werden. Infolgedessen bestätigte das New Yorker Polizeidepartement, dass die traditionelle Party vor dem Madison Square Garden, bei der Tausende von Fans das Spiel auf einer großen Leinwand sahen, abgesagt wurde.

Laut ESPN wurde "die Genehmigung für die Plaza 33 Spiel-3-Beobachtungsgruppe vom städtischen Genehmigungsamt in Absprache mit der NYPD abgelehnt", obwohl das Weiße Haus erklärte, dies liege nicht wegen des Präsidenten. Sie erwarten jedoch, dass die Party am Mittwoch in Spiel 4 stattfinden wird, in dem die Knicks tatsächlich den Titel gewinnen könnten, falls sie heute Abend gewinnen.

Die Spiele der New York Knicks gegen San Antonio Spurs finden am Montag und Mittwoch statt (2:30 Uhr MES, 1:30 Uhr BST am folgenden Tag in europäischer Zeit) und sind Teil einer Best-of-Seven-Serie. Wenn die Spurs eines des Spiels gewinnen, findet Spiel 5 am Sonntag erneut in San Antonio statt.