Die Parker Solar Probe der NASA überlebt rekordverdächtige Begegnung mit der Sonne

Laut einem Blogbeitrag der NASA hat die Parker Solar Probe der NASA ihre bisher engste Annäherung an die Sonne erfolgreich überstanden und damit einmal mehr die Widerstandsfähigkeit der vom Menschen geschaffenen Technologie unter Beweis gestellt. Die Sonde, die bis auf 3,8 Millionen Meilen an der Sonnenoberfläche vorbeiflog, hielt Temperaturen von fast 982 °C (1.800 °F) stand. In dieser sengenden Nähe erreichte Parker auch eine Rekordgeschwindigkeit von 430.000 Meilen pro Stunde und ist damit das schnellste von Menschenhand geschaffene Objekt der Geschichte.

Nach einem kurzen Kommunikationsausfall während des Vorbeiflugs nahm die Sonde den Kontakt mit ihrem Missionsteam wieder auf und sendete ein Signal, das ihren Betriebsstatus bestätigte. Diese historische Begegnung ist Teil einer Reihe von Missionen, die darauf abzielen, die Sonne aus nächster Nähe zu untersuchen und unschätzbare Daten über den Sonnenwind, energiereiche Teilchen und die Physik hinter den extremen Temperaturen der Sonne zu liefern. Parker wird ab dem 1. Januar 2025 weiterhin Daten zurücksenden, die unser Verständnis dafür verbessern werden, wie sich die Sonne auf das gesamte Sonnensystem auswirkt.

Mit jedem nahen Überflug nähert sich die Parker Solar Probe der Sonne und bietet ein klareres Bild ihrer äußeren Atmosphäre und ihrer explosiven Phänomene. Kann die Parker Solar Probe weiterhin solch intensiven Bedingungen standhalten und noch mehr Geheimnisse der Sonne lüften?