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Das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 beginnt morgen, am Donnerstag, den 9. Juli, mit einem Spiel Frankreich gegen Marokko um 22:00 Uhr MES, 21:00 Uhr BST, ein Duell, das im Boston Stadium in Foxborough stattfinden wird, über 5.000 km entfernt, aber in Paris befürchtet, dass es Konsequenzen haben wird, egal wer gewinnt.

Im Dezember 2022, während der letzten Weltmeisterschaft, spielten Frankreich und Marokko im Halbfinale, und die Unruhen nach dem Spiel führten zu 266 Festnahmen in Frankreich, davon 167 in Paris. Die französischen Behörden arbeiten daran, sicherzustellen, dass unabhängig vom Sieg Vorfälle, Unruhen und Unruhen in Frankreich und insbesondere in Paris, wo über 250.000 marokkanische Staatsangehörige leben, minimal bleiben.

Laut Le Parisien (über RMC Sport) darf die Polizei Drohnen einsetzen, um die Straßen zu filmen und potenzielle Vorfälle und Unruhestifter schneller zu identifizieren. Die Pariser Polizeipräfektur hat außerdem das Verbot von pyrotechnischen Geräten in den inneren Vororten von Paris für den Bastille-Tag (14. Juli) bis zum 20. Juli, dem Tag nach dem WM-Finale, verlängert, da Frankreich einer der Favoriten für das Finale ist.

Weitere Maßnahmen sind die Schließung mehrerer U-Bahn-Stationen, um spontane Versammlungen auf den Champs-Élysées zu verhindern. Im Mai letzten Jahres führten die wilden Feierlichkeiten nach dem Gewinn der Champions League von Paris Saint-Germain zu fast tausend Festnahmen, über 200 Verletzten, meist Polizisten, und einem Todesfall. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich ein Jahr zuvor.