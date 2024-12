Die Pariser können nach dem 3:0-Sieg von PSG gegen Salzburg in der Champions League wieder aufatmen, aber nur vorübergehend

HQ

Paris Saint-Germain beherrscht den französischen Fußball seit vielen Jahren, aber in letzter Zeit lief es für die Mannschaft von Luis Enrique nicht gut. In der Ligue 1 bedrohen zwei Unentschieden die Führung, während es in der Champions League deutlich schlimmer aussah. Zumindest bis gestern.

In der 6. Spielwoche feierte PSG einen überwältigenden Auswärtssieg gegen Red Bull Salzburg. 3:0, Tore von Gonçalo Ramos, Nuno Mendes und Désiré Doué.

Mit diesem Sieg sind sie vorläufig 24. und qualifizieren sich für die K.o.-Phase vor dem Achtelfinale. Laut Reglement würden sie, wenn sie diese Spiele jetzt bestreiten würden, entweder gegen Arsenal (10.) oder Atalanta (9.) spielen.

Ist der 24. Platz von PSG in der <social></social> Champions League in Gefahr?

Gestern erzielte Kylian Mbappé sein 50. Tor in Champions League für Atalanta. Einige PSG-Fans mögen es bereuen, dass es nicht ihre war, aber im Moment haben sie größere Sorgen, darunter das Spiel gegen Manchester City im Januar, ein weiteres Team, das sich keine weiteren Rückschläge leisten kann.

Das letzte Spiel der Ligaphase findet am 29. Januar in Stuttgart statt, eine Mannschaft, die bisher auf Platz 26 liegt. Wenn sie heute Abend gegen die Young Boys gewinnen würden, hätten sie die gleiche Punktzahl wie PSG (sieben).

Derzeit ist PSG nach Torschnitt gerettet, aber die Augen sind auf Feyenoord gerichtet, das heute Abend gegen Sparta Prag (21 Uhr) spielt. Wenn Feyenoord nicht verliert, würden sie 10 Punkte erreichen und könnten PSG dazu zwingen, erneut Positionen zu verlieren. Und wenn PSG in dieser ersten Runde der <social>�Champions League</social> ausscheidet, wäre das mit Abstand die größte Überraschung bei der ersten Ausgabe dieses neuen Formats...