Die Papstschildkröte von Elden Ring ist jetzt ein Plüschtier

HQ

Wenn du dir schon immer eine Plüschtierversion von Elden Rings Papstschildkröte Miriel, Pastor of Vows gewünscht hast, dann haben wir sehr, sehr gute Neuigkeiten für dich. Das Kreativteam von Youtooz hat genau dies entworfen und hergestellt und verkauft das Plüschtier für nur 29.99 US-Dollar.

In der Beschreibung des Plüschtiers heißt es: "Seine große grüne und braune Schale schützt den weichen, aber unglaublich robusten, geschuppten braunen Körper, der aus seiner Sicherheit auftaucht! Seine Beine und sein Kopf strecken sich mit einem sanften Lächeln nach außen, während eine weiße Mitra auf ihrem Kopf sitzt, deren goldene Verzierungen so hell leuchten wie das Licht des Erdtees! Dieser Plüsch ist bis zu den Nähten mit 100% PP-Baumwolle vollgepackt und besteht aus normalen Minky-, sublimierten Minky- und Shiny-Materialien, absolut perfekt zum Kuscheln oder um dir die wildesten Zaubereien und Beschwörungsformeln beizubringen!"

Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Nun, es ist irgendwie... weil das Plüschtier derzeit aufgrund von Lizenzproblemen nur in den USA und Kanada erhältlich ist, was bedeutet, dass interessierte Fans in Großbritannien und Europa einfach warten und zu Miriel beten müssen, dass das Plüschtier an ihre Ufer kommt.

Das Miriel Plüschtier soll zwischen dem 9. September und dem 9. Oktober ausgeliefert werden.

Danke, PCGamer.