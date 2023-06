Die Pandemie ist der Grund, warum wir Mortal Kombat 1 anstelle von Injustice 3 bekommen haben

HQ

Die meisten Leute erwarteten, dass der nächste Titel von Netherrealm Studios Injustice 3 sein würde, da sie seit ihrer Gründung im Jahr 2010 Mortal Kombat und Injustice abwechselnd gespielt haben. Dies ist jedoch offensichtlich nicht geschehen, und wie zu erwarten, gibt es eine Erklärung dafür, warum.

Der Gründer des Mortal Kombat-Franchise (zusammen mit John Tobias) und des Studios, Ed Boon, wurde von IGN interviewt und dieses Thema kam zur Sprache. Boon erklärte, dass die Entscheidung, ein weiteres Mortal Kombat zu machen, auf die Pandemie zurückzuführen ist, da die Studiomitarbeiter von zu Hause aus arbeiten mussten und die Spiel-Engine wechseln mussten. Dies führte letztendlich dazu, dass sie etwas machten, mit dem sie sich sicherer fühlten:

"Aber wir haben uns für eine neue Grafik-Engine entschieden, Unreal. Wir wollten wirklich vorsichtig mit COVID und all dem Zeug sein und alle sicher sein. Es gab also eine Reihe von Variablen, bei denen wir schließlich erkannten: 'Okay, lasst uns ein weiteres Mortal Kombat-Spiel machen und hoffentlich kehren wir zu den Injustice-Spielen zurück.' "

Glücklicherweise bedeutet dies nicht, dass es das Ende der Injustice-Serie ist, wie Boon auf die Frage, ob die Tür für zukünftige DC-Kampfspiele geschlossen ist, "überhaupt nicht" sagt.

Bist du froh, dass Netherrealm Studios sich für Mortal Kombat 1 entschieden hat, oder möchtest du lieber ein neues Injustice haben?