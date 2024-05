Die Paladin Studios haben nun nach fast 20 Jahren geschlossen

HQ

Entlassungen in der Spielebranche sind im Jahr 2024 leider regelmäßig vorgekommen. Das neueste Studio, das angekündigt hat, dass es seine Türen schließen wird, ist der Good Job-Entwickler Paladin Studios. Das Studio gab Anfang dieser Woche bekannt, dass seine "Suche zu einem Ende gekommen ist" und dass seine 45 Mitarbeiter leider ihren Job verloren haben.

Der niederländische Indie-Entwickler wurde vor fast 20 Jahren gegründet und ist bekannt für seine Arbeit an Titeln wie Cut the Rope Remastered, Amazing Katamari Damacy und My Tamagotchi Forever. Im Laufe der Jahre hatte das Unternehmen Partnerschaften mit Unternehmen wie Nintendo, Apple Arcade, Netflix, Zeptolab und Bandai Namco geschlossen.

In einem Statement auf seiner offiziellen Website sagte das Team: "Seit fast 19 Jahren haben wir unser Herz und unsere Seele in die Entwicklung von Spielen gesteckt, die dich zum Lächeln bringen."

Weiter heißt es in der Erklärung: "In den letzten Monaten haben wir es jedoch leider versäumt, genügend Aufträge an Land zu ziehen, um unsere Burn-Rate zu decken. Gestern haben wir einen Wendepunkt für unsere finanzielle Sicherheit erreicht. Den aktuellen Ausblick beizubehalten, wäre eine unverantwortliche Entscheidung gewesen, die wahrscheinlich zur Insolvenz geführt hätte. Wir haben daher diesen Schritt unternommen, um eine ordnungsgemäße Abwicklung zu gewährleisten, bei der alle Mitarbeiter eine angemessene Abfindung erhalten und das Studio schuldenfrei bleibt."

Das Studio versicherte seinen Fans jedoch, dass seine Spiele am Leben bleiben und dass sie auch in Zukunft mit laufendem technischen Support versorgt werden.