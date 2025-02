Die Paddington-Serie ist ein größerer Kassenschlager als die Serien Predator, Mad Max und Insidious

HQ

Zu sagen, dass Paddington ein Erfolg war, seit er mit dem ersten von drei derzeit verfügbaren Filmen in die Kinos kam, ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben. Die Live-Action-Serie steht kurz davor, insgesamt 750 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen zu generieren, und obwohl das im Vergleich zu den größten Fischen an den Kinokassen wie Star Wars, Marvel, Disney und dergleichen verblasst, ist der Erfolg dieser jüngsten Serie bereits groß genug, um einige ikonische Franchises in den Schatten zu stellen.

Laut Collider soll die Paddington-Serie die Franchises Predator, Insidious, Bridgit Jones, Mad Max, Lara Croft, Sex and the City und Austin Powers Franchises überholt haben, wenn man sich die Ticketverkäufe ansieht. Wenn man bedenkt, dass einige der Franchises viele Teile haben, wie die Insidious -Serie und Predator, und andere gefeierte Titanen wie Mad Max sind, zeigt das wirklich, dass StudioCanal einen Gewinner in den Händen hält.

