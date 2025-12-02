Die Overwatch Champions Series kündigt Partnerteams 2026 an, eine Ikone der Overwatch League kehrt zurück

HQ

Vielleicht war der größte Verlust, den die Overwatch Esports-Szene erlebte, als die Overwatch League geschlossen wurde, das Verschwinden der verschiedenen Markenteams. Einige überlebten diese Säuberung, aber die meisten anderen nicht, was die neuesten Nachrichten umso spannender macht.

Während des World Finals Wochenendes (das Twisted Minds gewann) wurde Blizzard die Partnerteams für das 2026 Overwatch Champions Series vorgestellt, speziell für die Organisationen in Nordamerika, EMEA und Asien. Die chinesischen Teams folgen zu einem späteren Zeitpunkt, ebenso wie das offizielle Format und der Spielplan für die Saison, sodass wir uns vorerst nur auf die bestätigten Organisationen konzentrieren werden.

Zu diesem Zweck erwarten Sie für EMEA Twisted Minds, Virtus.pro und Team Peps, für Asien werden Sie auf T1, Team Falcons, Crazy Raccoon und Zeta Division sowie für Nordamerika Team Liquid, Spacestation, Disguised und Dallas Fuel erscheinen. Ja, das ehemalige OWL-Franchise steht kurz davor, zurückzukehren, scheinbar als Envy s Präsenz im Esport.

Darüber hinaus ist eine weitere große Änderung, dass im Februar in Südkorea ein Pre-Season Bootcamp Event stattfinden wird, das die verschiedenen Partnerteams für eine "intensive Woche der Vorbereitung und des Trainings für die Saison" zusammenbringt, in der sie "exklusiven frühen Zugang zum kommenden kompetitiven Build" erhalten, Beteilige dich an täglichen Scrims und arbeite direkt mit anderen Teams und Trainern aus der breiteren Overwatch-Wettkampfgemeinschaft in Korea zusammen."

Wir erwarten bald weitere Neuigkeiten und Informationen zur OWCS-Saison 2026.