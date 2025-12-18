Die Oscars werden nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt, sondern 2029 auf YouTube umziehen

HQ

Das Ende einer Ära naht. Es ist nun klar, dass ab 2029 die Oscars nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt werden, sondern exklusiv auf YouTube verfügbar sein werden. Dies wurde heute von der Academy in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, und die neue Vereinbarung gilt bis 2033. Das bedeutet, dass alles – einschließlich des roten Teppichs und offizieller Veranstaltungen, die in irgendeiner Weise mit den Oscars verbunden sind – stattdessen live auf YouTube gestreamt werden.

Das Management der Academy sagt, dass der Übergang zu YouTube ein Weg sein wird, ein breiteres globales Publikum zu erreichen, gerade in einer Zeit, in der das traditionelle Fernsehen abnimmt. Es gibt außerdem Pläne, mehrere Sprachoptionen und Untertitel anzubieten, um die Zugänglichkeit zu verbessern.

"Wir freuen uns sehr, eine facettenreiche globale Partnerschaft mit YouTube einzugehen, um die zukünftige Heimat der Oscars und unseres ganzjährigen Academy-Programms zu sein. Die Academy ist eine internationale Organisation, und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, den Zugang zu den Werken der Academy für das größtmögliche weltweite Publikum zu erweitern – was für unsere Academy-Mitglieder und die Filmgemeinschaft von Vorteil sein wird."

