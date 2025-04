Die Oscars, um die Wähler dazu zu bringen, alle nominierten Filme anzusehen, damit ihre Stimmen zählen

HQ

Die Abstimmung für die Academy Awards war oft ziemlich geheim und mysteriös. Anscheinend musste man in der Vergangenheit nicht einmal alle Filme sehen, die es auf die Nominiertenliste geschafft haben, um für einen Gewinner zu stimmen. Das wird sich jedoch bald ändern, zusammen mit einigen anderen Regeln für die Zukunft.

Laut AP News gab die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences bekannt, dass die Mitglieder nun alle nominierten Filme in jeder Kategorie sehen müssen, um in der Endrunde abstimmen zu können. Dies geschah, nachdem ein umstrittener Bericht enthüllt hatte, dass einige Oscar-Wähler Dune: Part Two nicht gesehen hatten, weil sie den Film als zu anstrengend empfanden, obwohl er für den besten Film nominiert war.

An anderer Stelle erlaubte die Akademie in ihren Regeländerungen auch, dass Filmemacher mit Flüchtlings- oder Asylstatus von einem Land vertreten werden, das nicht ihr eigenes ist, was den Regierungen weniger Macht darüber gibt, ob ein Film eingereicht wird. Darüber hinaus behauptet die Akademie in Bezug auf den Einsatz von KI nun, dass generative Technologie die Chancen eines Films auf eine Nominierung weder verbessern noch beeinträchtigen wird.

"Die Akademie und jeder Zweig werden die Leistung beurteilen und dabei berücksichtigen, inwieweit ein Mensch bei der Auswahl des zu vergebenden Films im Mittelpunkt der kreativen Autorenschaft stand", hieß es.

Werbung:

Was halten Sie von diesen Änderungen bei den Oscars?