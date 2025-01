Die Originalversionen von Tim und Struppi und Popeye sind jetzt gemeinfrei

HQ

Letztes Jahr war der erste Januar ein historischer Tag für die Public Domain, als sich endlich Micky Maus dazu gesellte. Disney hat die Maus immer noch im eisernen Griff, aber er wurde etwas gelockert, als die Version von Mickey, die im Steamboat Willie-Cartoon auftauchte, in die Public Domain gebracht wurde.

Jetzt gesellen sich zwei weitere ikonische Charaktere zu Micky in Tim und Struppi und Popeye, die beide seit Anfang dieses Jahres gemeinfrei sind. Was bedeutet das? Nun, bei uns gibt es wahrscheinlich einige B-Horrorfilme, in denen Tim und Struppi böse ist, aus irgendeinem Grund.

Es ist erwähnenswert, dass nur noch die Originalversionen der Charaktere gemeinfrei sind, so dass Sie das spinatfressende Popeye nicht in Ihre neueste Kreation einbauen können. Es gibt noch viele andere Dinge, die jetzt auch gemeinfrei geworden sind, darunter Singin' in the Rain, Walt Disneys erste fünf Silly Symphonies und viele mehr. Schauen Sie sich alles hier an.